Deskundige: Tamar uit Marken versleept na dodelijke aanrijding

Tamar verliet in de nacht van 25 juli 2020 haar woning na een discussie over bedtijd. De politie vond haar lichaam later in de berm van de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam. Volgens onderzoek was ze op slag dood.

Onlangs oordeelde het Openbaar Ministerie dat een destijds 28-jarige Duitser verantwoordelijk was voor de aanrijding, maar dat hij niet had kunnen vermoeden dat sprake was van een ongeval. De man verklaarde namelijk dat hij gewoon was doorgereden omdat hij dacht dat hij in een gat in de weg was geraakt. Hij kreeg wel een boete omdat hij ten tijde van het ongeluk op zijn telefoon keek.

Ongevallendeskundige Willem Baan Hofman concludeert nu op basis van de op de weg gevonden sporen dat Tamar na de aanrijding moet zijn verplaatst. Ook forensisch patholoog Frank van de Goot meldt dat hij dit scenario niet kan uitsluiten.

,,Je kunt duidelijk zien dat het slachtoffer eerst vooruit is geschoven en dat er dan een hoek in zit. Wij analyseren honderden ongevallen en die hoek kan niet zijn gekomen als gevolg van een aanrijding of een ongeval”, aldus Baan Hofman.

Het OM liet eerder weten dat het scenario dat het meisje was versleept wel was onderzocht, maar dat er geen DNA van de inzittenden van de auto op haar was aangetroffen.

Diekstra meldt dat de nabestaanden nader onderzoek afwachten, voordat ze de knoop doorhakken over verdere stappen. Een mogelijke vervolgstap is een artikel 12-procedure, waarbij rechters zich buigen over de beslissing van het OM om de verdachte niet te vervolgen voor het verlaten van de plek van een ongeval.

De moeder van Tamar deed vorig jaar een oproep aan de automobilist bij Op1.

