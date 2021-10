Dertig seconden voordat de metro kwam, trok Matthijs een geduwde vrouw van het spoor af: ‘Dader keek toe’

Advocaten mogen geen laptops meer de EBI binnen brengen vanwege veiligheid

24 oktober Advocaten mogen sinds vorige week geen laptops of andere gegevensdragers de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught binnenbrengen tijdens een bezoek aan hun cliënt. Dat schrijft de directie van de gevangenis in Vught in een brief die door deze site is ingezien.