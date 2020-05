Derde vriesnacht op rij, zulke lage temperaturen uitzonderlijk voor half mei

Voor de derde achtereenvolgende nacht heeft het op veel plaatsen in Nederland gevroren. Vliegveld Eelde boekte met -2,9 graden een nieuw koude- en dagrecord. Ook in De Bilt daalde het kwik opnieuw onder het vriespunt en werd het zelfs nog iets kouder dan gisternacht. Zulke lage temperaturen zijn volgens Weerplaza uitzonderlijk voor half mei.

In De Bilt werd het afgelopen nacht -1,2 graden. Dat was twee tiende graad kouder dan gisternacht én tegelijk ook de tweede vriesnacht op rij die het landelijke hoofdmeetstation registreerde. Het gebeurde slechts viermaal eerder dat er na 10 mei nog nachtvorst werd gemeten (1909, 1941, 1946 en 1973).

Op vliegveld Eelde daalde het kwik afgelopen nacht tot -2,9 graden. Dat was maar liefst zes tiende graad kouder dan op dezelfde datum in 1909 en 1941, toen een temperatuur van -2,3 graden werd gemeten. Het vliegveld in het noorden van de provincie Drenthe was afgelopen nacht de koudste plek van Nederland. Daarna volgden Hoogeveen en Twente, waar respectievelijk -1,9 en 1,8 graden werd gemeten.

Lucht nog droger

Dat het afgelopen nacht kouder was dan gisternacht komt volgens Weerplaza doordat de lucht nog iets droger is geworden en de stapelwolken minder groot uitgroeien. Daardoor zijn ze ook sneller verdwenen. Bovendien viel de wind al in de loop van de avond vrijwel helemaal weg.

Al enkele dagen wordt koude en relatief droge lucht aangevoerd uit het noorden. We hebben deze stroming vanwege een hogedrukgebied dat zich dicht bij of boven de Britse Eilanden bevindt. Tegelijkertijd is de luchtdruk momenteel laag in Scandinavië.

IJsheiligen

Het is volgens het weerbureau uitzonderlijk dat het half mei nog zo koud wordt. In het huidige klimaat (1991-2020) beleven we gemiddeld op 15 april de laatste vorstdag van het seizoen. Een enkele vriesnacht komt daarna wel eens voor, zeker in de eerste dagen van mei, maar nachtvorst is zeldzaam na de zogenoemde IJsheiligen (11 t/m 14 mei).. Vandaar dat IJsheiligen in de volksmond ook wel het einde van het vorstseizoen markeert.