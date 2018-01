Derde hoogwatergolf piekt maandag

'Shell niet meer aansprakelijk voor NAM'

11:56 Uit een zinnetje in het jaarverslag van Shell maken diverse deskundigen op dat het olieconcern mogelijk niet langer aansprakelijk is voor schikkingen die dochter NAM moet treffen wegens aardbevingsschade in Groningen. Dat zeggen ze in dagblad Trouw. De PvdA heeft een spoeddebat aangevraagd over de kwestie.