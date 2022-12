Dennis (38) overleefde bomaanslag luchthaven Brussel: ‘Toen wist ik: dit is serieus’

Proces aanslagen Brussel roept debat op over glazen boxen: ‘Verdachten als beesten in kooi’

In Brussel vindt vandaag de inleidende zitting plaats van het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. De zitting wordt vandaag vooral beheerst door een discussie over de boxen waarin de verdachten moeten plaatsnemen. Als de boxen moeten worden aangepast, zal de start van het proces waarschijnlijk worden uitgesteld.

12 september