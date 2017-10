Denk niet te licht over mantelzorg: 20 jaar je moeder in huis

Haken en ogen aan oma in de tuin

Pendelen tussen eigen gezin en je oude moeder is een hele opgave. Volgens mantelzorgvereniging Mezzo is dat een van de redenen waarom mensen vaker overwegen om samen te gaan wonen met hun ouder. Mezzo krijgt inmiddels dagelijks telefoontjes binnen met vragen en dat aantal neemt toe. Van omgebouwd tuinhuis tot mobiele woonunit, het is een groeimarkt, constateerde ook kenniscentrum Aedes-Actiz eerder dit jaar. Een op de drie Nederlanders zorgt al voor een naaste en dat wordt meer nu ouderen langer thuis moeten wonen met minder hulp. Mezzo-directeur Liesbeth Hoogendijk: ,,Bovendien is er een schrikbeeld van verpleeghuizen ontstaan. Kinderen denken: kom maar bij mij.” Samen de laatste levensfase doorbrengen is een mooie gedachte, vindt Mezzo. Máár: denk er niet te licht over. Het kan langer duren dan gedacht. En stel je gaat scheiden of verhuizen, waar blijft je ouder? Plus er zijn financiële haken en ogen. Zo kan je vermogende vader op zolder voor een ongunstige belastingaanslag zorgen. In een nieuw boekje zet Mezzo adviezen op een rij. Hoogendijk: ,,Raadpleeg een mantelzorgmakelaar, notaris of belastingadviseur.” En, maak onderling afspraken. ,,Waar bemoeit het inwonende familielid zich mee? Eet hij mee? Hoeveel draagt hij bij?” En stel ook zo’n overeenkomst op met broers en zussen: ,,Bijvoorbeeld dat zij ingrijpen als moeder of vader zich niet aan de afspraken houdt en wanneer zij de mantelzorgers ontlasten.”