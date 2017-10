Den Helder mag gehandicapte kunstenaar niet uit museum zetten

De gemeente Den Helder mag de gehandicapte kunstenaar Rob Scholte (58) niet met forse dwangsommen dwingen om zijn eigen museum te ontruimen. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar bepaald. De rechtbank meent dat eerder gemaakte afspraken niet zomaar kunnen worden opgezegd. Er is al jaren ruzie over het Rob Scholte Museum. De betrokken partijen komen er zelf niet meer uit.

De gemeente Den Helder is eigenaar van het pand waar het museum sinds 2013 in zit en is klaar met Scholte als gesprekspartner. Het voormalige postkantoor moet wat de gemeente betreft nu verkocht worden, in de hoop en verwachting dat een nieuwe eigenaar opnieuw een museum of horecazaak begint. De kunstenaar zelf wil niet weg. Hij werkt via een voor hem gunstige antikraak-contructie in het gebouw en woont er met zijn gezin.

Wanbetaling

Scholte mocht het pand gratis gebruiken in ruil voor een vergoeding voor gas, water en licht. Volgens de gemeente betaalt de kunstenaar echter al vier jaar niet meer voor de voorzieningen en heeft hij inmiddels een betaalachterstand van 20.000 euro. De gemeente stelt bovendien dat het gebouw dringend een asbestsanering nodig heeft. Volgens de advocaat van de gemeente is er bovendien wel degelijk poging na poging ondernomen om een permanent museum te realiseren voor Scholte. De kunstenaar wist volgens de advocaat echter tot tweemaal toe zijn plannen niet financieel te onderbouwen.

Daarom werd op 1 juli de 'gebruikersovereenkomst'beëindigd. Scholte weigert echter tot op de dag van vandaag om te vertrekken. Hij stelt dat hij het eerste recht van koop had en bovendien flinke investeringen heeft gedaan om een permanent museum uiteindelijk mogelijk te maken. Dat museum zou in zijn ogen bovendien veel bezoekers naar Den Helder trekken, wat weer goed is voor de lokale economie. Het museum ontving tot nu toe ongeveer zesduizend bezoekers per jaar.

Aanslag

Scholte werd als beeldend kunstenaar bekend door zijn postmoderne werken. Het grote publiek kent hem van een aanslag op 24 november 1994 in Amsterdam. De kunstenaar stapte op die dag met zijn vrouw Micky Hoogendijk in de auto. Nadat hij was weggereden, ontplofte een handgranaat. De klap was zo krachtig dat meer dan honderd ruiten van omliggende woningen sneuvelden. Scholte raakte zwaargewond en moest zijn beide benen boven de knie laten amputeren. De toen zwangere Hoogendijk bleef ongedeerd, maar kreeg later die dag een miskraam.