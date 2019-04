Demonstranten Shell-kantoor mogen naar huis

Heerlijk paasweer in het verschiet na eerste zomerse dag

16:37 De eerste zomerse dag van 2019 is een feit. Het werd vanmiddag rond drie uur 25 graden in het Limburgse Arcen. De komende dagen zullen er nog meer volgen. De warmte breidt zich namelijk verder uit waardoor er een heerlijk paasweekend in het verschiet ligt. Bij het meetstation in Woensdrecht was het om 16.00 uur 24.1 graden.