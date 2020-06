Demonstranten op Malieveld positief over versoepeling coronaregels: ‘Dit biedt weer perspectief’

De strandpaviljoenhouders van Scheveningen zijn niet aanwezig bij de demonstratie op het Malieveld. Vanwege het stralende weer is dit een prachtige dag om omzet te draaien. Elke euro is welkom na maanden stilstand. ,,Er is geen mogelijkheid om weg te gaan nu het zulk mooi weer is’’, aldus woordvoerder van de ondernemers André Triep. ,,De aandacht voor onze reserveringen is nu meer nodig dan ooit. In gedachten strijden we mee met onze collega’s. Zeker nu Koninklijke Horeca Nederland de gesprekken met de overheid heeft beëindigd, is het nog belangrijker om onze stem te laten horen. We worden weinig serieus genomen.’’



Michel Walta uit Maastricht is er wel, in een omgebouwde botsauto. Hij verkoopt meubilair voor de entertainmentsector en gaf eerder al aan te hopen dat de overheid kiest voor ‘de gulden middenweg’. ,,Corona kan levens kosten, maar het zou goed kunnen komen als het volwassen wordt aangepakt. De verantwoordelijkheid moet worden overgelaten aan de professionals in de entertainmentbusiness. Zij kunnen ervoor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid”, aldus Walta.