Demonstranten blinddoeken beelden Rembrandt en Spinoza en eisen klimaatactie

Ook werd bij de standbeelden een bordje bevestigd, waarop werd opgeroepen de feiten onder ogen te zien dat er een klimaat noodgeval is. Het blinddoeken van de standbeelden is volgens de groep onderdeel van een wereldwijde actie in meer dan tien landen. Onder meer ook in Australië, Denemarken, Ierland en Spanje zouden standbeelden zijn geblinddoekt.

Scientist Rebellion wil met de actie machthebbers oproepen niet weg te kijken van de klimaatcrisis en ecologische ramp ‘die ons voortbestaan bedreigt’. ,,We hebben beelden gekozen omdat het iconische symbolen zijn die in steden over de hele wereld staan. Als onze wereldleiders hopen ooit een standbeeld te verdienen, moeten ze nu het roer radicaal omgooien en doen wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025 te brengen”, aldus een woordvoerder van de actiegroep.