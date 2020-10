Delvin mag grens met Nederland niet over om vriendje te zien, boete van 60 euro dreigt

Mijn zoontje kent de grens enkel nog als spel. Ons vloerkleed is zijn land. Hij bepaalt met gestrekte arm als slagboom of hij me doorlaat naar de bank. Ik noem mijn naam, zeg dat de bank mijn land is waar ik graag heen wil. Ik heb een kop hete thee in mijn ene hand en een koek in de andere, dus ik kan mijn identiteitskaart niet uit mijn portemonnee pakken. Mijn zoontje is streng. Ik moet wachten. Gelukkig blijkt hij ook door en door corrupt. Na een hap van mijn koek laat zijn slagboomarm mij alsnog door.