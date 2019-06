Deltaplan Mobiliteit: ‘Rekeningrijden vanaf 2024 hele dag voor iedereen’

Het kabinet-Rutte III heeft afgesproken om rekeningrijden alleen in te voeren voor trucks en expliciet niet voor personenauto’s. De Mobiliteitsalliantie richt zich in het al eerder aangekondigde plan echter op een volgende regering. Van Eijck: ,,Het volgende kabinet gaat hier werk van maken, als er tenminste genoeg politiek draagvlak is. Betalen voor autogebruik en mate van vervuiling is veel eerlijker en efficiënter dan voor aanschaf en bezit. Daar is iedereen het bij ons over eens.” In hun plan komen de organisaties alleen met de nadrukkelijke suggestie om het rekeningrijden weer in te voeren. Hoe dat moet gebeuren, laten ze echter in het midden. Wel wordt gesteld dat bij kilometerheffing, de bpm en motorrijtuigenbelasting drastisch omlaag kunnen. Van Eijck benadrukt dat er bij het nieuwe rekeningrijden geen sprake mag zijn van een spitsheffing. „Daarmee zou je veel reizigers en bedrijven treffen die buiten hun schuld dan de weg op moeten.”

Actie

Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB, luidde onlangs al de noodklok over de Nederlandse wegen die dicht beginnen te slibben. Hij drong aan op maatregelen. ,,Als overheden en bedrijven niet snel in actie komen, loopt Nederland de komende jaren onherroepelijk vast. Het is tijd om wakker te worden, we moeten aan de bak”, vertelde hij aan deze site.



Wat er in het te presenteren Deltaplan staat, is nog onduidelijk. Daarover zei Van Bruggen begin april dit jaar alleen: ,,Er is meer budget nodig. Daar proberen we vooral de politiek van te overtuigen. Er is de laatste jaren flink bezuinigd: zo’n tien jaar geleden werd 1,4 procent van het Bruto Nationaal Product aan mobiliteit en bereikbaarheid uitgegeven. Nu is dat nog maar zo’n 0,8 procent; een daling van vier miljard euro per jaar. Bovendien gaat een groot deel van dat geld naar het onderhoud van bijvoorbeeld spoorwegen en viaducten, terwijl er juist méér moet worden geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur.’’



Volgens de ANWB staan mensen open voor ‘betalen per kilometer’, mits het bestaande systeem met belastingen wordt afgeschaft. ,,Dat ervaren we als eerlijk. Wat we níet willen, is dat de werkende Nederlander straks meer moet gaan betalen omdat hij in de spits naar zijn werk moet. In de Mobiliteitsalliantie zijn we het er al over eens: we moeten naar een vlakke heffing. De kans dat zo’n systeem er komt, wordt steeds aannemelijker”, aldus Van Bruggen.