Definitief geen vuurwerk, wel veel meer agenten met oudjaar

Wie nog een sprankje hoop had om knallend het nieuwe jaar in te luiden, kan dat nu definitief laten varen. Alleen kindervuurwerk is toegestaan.

Het tijdelijke vuurwerkverbod dat het kabinet afkondigde om de zorg te ontlasten en te voorkomen dat grote groepen rond middernacht de straat op gaan is volledig te begrijpen in deze crisissituatie, oordeelt de rechter. Het besluit had ook niet veel eerder genomen kunnen worden, omdat in maart moeilijk was te voorspellen hoe de pandemie zich zou ontwikkelen.

Nu er geen ontkomen meer aan is, zet de politie zich schrap voor een onrustige nacht. De Amsterdamse hoofdcommissaris Frank Paauw liet aan lokale media al weten twee keer zoveel agenten in te zetten dan op een normale oudjaarsnacht. Hij maakt zich zorgen omdat er amper tot geen alternatief kan worden geboden. ,,Het zal een moeilijke nacht worden. Mooier kan ik het niet maken. De lontjes zullen korter zijn. Er zijn mensen die het gevoel hebben dat oud en nieuw hen is ontnomen”, zegt hij in gesprek met tv-zender AT5.

De korpsleiding laat weten dat in het hele land ‘fors meer agenten’ ingezet gaan worden. Concrete aantallen worden niet genoemd; het zal per regio ook sterk variëren. Zo gaan in Rotterdam evenveel agenten de straat op als voorgaande jaren. De horeca is gesloten, dus er is geen uitgaanspubliek, aldus een woordvoerster. Verwacht wordt dat de drukte zich verschuift naar de wijken, waar de gemeente onder meer jongerenwerkers inzet.

Ook in Utrecht zijn evenveel agenten op straat als normaal tijdens de jaarwisseling, maar de inzet is dit jaar wel anders. Er worden extra maatregelen getroffen om vernielingen en autobranden aan te pakken. “De inzet is dit jaar gerichter, meer maatwerk”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Daarom zijn we nu al bezig om meldingen van vuurwerkoverlast na te gaan, zodat we weten waar de hotspots zijn en daar met de jaarwisseling gericht op kunnen inzetten.”

De Amsterdamse hoofdcommissaris Paauw doet een dringend beroep op het gezond verstand van mensen. ,,Laten we er met alle beperkingen voor zorgen dat we niet tegen over elkaar komen te staan.”

De politie drong sterk aan op het vuurwerkverbod. De agenten wilden nog een stap verder gaan en ook het kindervuurwerk verbieden. Dat zou handhaven van en verbod makkelijker maken. Tot het categorie F1-vuurwerk behoren sterretjes en trektouwtjes, maar ook Bengaals vuur, verschillende soorten fonteinen en grondbloemen. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) schreef eerder in een brief aan de Tweede Kamer al dat ‘dit soort licht vuurwerk’ volgens Europese richtlijnen het hele jaar door mag worden verkocht en afgestoken. Het kabinet kán het niet inperken ‘vanwege het geringe veiligheidsrisico’. Daar is ook de politie zich van bewust.

Domper

Dat er geen volwassen vuurwerk mag worden afgestoken is niet alleen een domper voor veel vuurwerkliefhebbers, maar ook voor de ongeveer 150 winkeliers die de rechtszaak hadden aangespannen. De boze ondernemers zeggen in grote problemen te komen. Ze hebben afspraken met leveranciers gemaakt en vaak ook al betalingen gedaan. Eind van het jaar staat daar nul omzet tegenover. Er is een compensatiefonds van 40 miljoen euro, maar volgens de ondernemers is dat ontoereikend. Het lijkt vooral bedoeld om extra kosten voor opslag en vervoer te vergoeden. Omzetverlies en problemen met de financiering zijn niet gedekt.

Ook dreigt er een enorme chaos te ontstaan, betoogden de winkeliers verenigd in Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk. Veel vuurwerkcontainers zijn al onderweg. Niemand weet nog wat daar mee moet gebeuren. Tijdens oud en nieuw zelf dreigt het onrustig te worden nu er geen vuurwerk afgestoken mag worden.

Advocaat Lex de Jager die de winkeliers bijstaat, is teleurgesteld. Al is er volgens hem wel één lichtpuntje. De onderhandelingen over de compensatieregeling zijn versneld en concreter geworden. Mogelijk wordt er vandaag al meer duidelijk.

