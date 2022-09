Definitief geen strafrechtelijke vervolging Gomarus voor anti-homobeleid

Enkele oud-leerlingen van de school en COC Nederland, een belangenorganisatie van lhbti’ers, hadden officieel een klacht ingediend over discriminatie van homoseksuele leerlingen en personeelsleden op de school een jaar of vijf geleden. Daarnaast hadden ze aangifte gedaan van wederrechtelijke vrijheidsberoving en dwang tegen één van de klagers.

Eerder besloot het Openbaar Ministerie de zaak te seponeren, ondanks de constatering dat er in het verleden inderdaad sprake was van discriminatie op de school. Sindsdien hebben zich echter geen nieuwe incidenten voorgedaan en ook heeft de school volgens de onderwijsinspectie inmiddels het beleid herzien en aangepast aan deze tijd.

Bakzeil

De oud-leerlingen en het COC namen echter geen genoegen met die besluiten en spanden een zogeheten artikel 12-procedure aan. Maar ze halen nu bakzeil bij het gerechtshof. Dat volgt de lijn van het OM dat het enkel feiten uit het verleden betreft en dat de school inmiddels beterschap heeft getoond. ,,Vervolging van (bestuursleden en medewerkers van) Gomarus hiervoor is niet meer aan de orde”, staat in de uitspraak.

In een schriftelijke reactie laat het Gomarus weten ‘dankbaar’ te zijn voor deze uitkomst. ,,Het hof neemt aan dat de betrokkenen bij school vanuit zorgvol pedagogisch oogpunt hebben gehandeld. We betreuren wel dat het hof toch stelt dat het optreden deels strafbaar kan zijn geweest.” Daarnaast: ,,Ons verlangen is om in rust en vrijheid reformatorisch onderwijs te kunnen bieden aan de leerlingen. Met oog voor de veiligheid van elke leerling.”