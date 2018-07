Definitief: aantal grote grazers in Oostvaardersplassen drastisch omlaag

Meest in het oog springende advies is op korte termijn een reset van het aantal dieren. Eind maart waren het er 2200, dat moet nog dit jaar terug naar 1100. Grote vraag is hoe. Van Geel geeft aan dat afschot onvermijdelijk is, maar daar willen de Flevolandse politici niet zonder slag of stoot aan. Zij hebben Gedeputeerde Staten de opdracht gegeven een second opinion te vragen om te bezien of kan worden voorkomen dat honderden edelherten de kogel krijgen.