Defensie ziet plaatsen nepbom door Alberto Stegeman als menselijke fout

Volgens Defensie is de aanwezigheid van programmamaker Alberto Stegeman op militaire terreinen te wijten aan menselijke fouten. De presentator van Undercover in Nederland bezocht meerdere terreinen en plaatste zelfs een nepbom .

'Defensie vindt het niet goed dat dit heeft kunnen gebeuren. Duidelijk is dat bestaande veiligheidsprocedures niet juist zijn uitgevoerd. Alle bezoekers van een Defensielocatie dienen te zijn aangemeld, door de bewaking geregistreerd en voorzien van een bezoekerspas. Iedereen die zich op een defensieterrein bevindt, moet altijd een Defensie- of bezoekerspas zichtbaar dragen. Personen die dit niet doen, moeten direct worden aangesproken en bij twijfel worden overgedragen aan de bewaking', aldus Defensie in een schriftelijke reactie.

Uitsluiten

Volgens Defensie zijn beveiligingslekken nooit helemaal uit te sluiten. 'Uit de uitzending blijkt dat het om menselijke fouten gaat. Die zijn nooit volledig uit te sluiten, maar wel kwalijk'.

Defensie laat verder weten dat het personeel opnieuw gewezen is op de toegangsprocedures. Het personeel is opgeroepen elkaar aan te spreken als de noodzakelijke pas niet wordt gedragen.Ook worden interne controles uitgevoerd op naleving van de veiligheidsprocedures. Defensie neemt de zaak naar eigen zeggen verder in onderzoek en treft waar nodig aanvullende maatregelen.