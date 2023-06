Defensie koopt veertien nieuwe helikopters voor special forces: kosten tussen 1 en 2,5 miljard euro

Auto met kindje van anderhalf jaar oud belandt in het water aan de Haven in Maassluis

Een kindje van anderhalf jaar oud is zondagmiddag rond 12.30 uur gered uit een auto die in het water was beland in Maassluis. De bestuurder had de auto geparkeerd langs het water aan de Haven. Toen hij uitstapte, bleek de auto niet op de handrem te staan en rolde het voertuig mét het kindje het water in.