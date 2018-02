Defecte printplaat oorzaak verkeersinfarct rond Rotterdam

Hulpdiensten werkten vandaag zelfs aan noodscenario’s door het verkeersinfarct. De Beneluxtunnel moest in beide richtingen worden gesloten vanwege een defecte printplaat in het veiligheidssysteem.



Alle veiligheidssystemen in de tunnel waren buiten werking door de storing. Op dat moment mag er geen verkeer meer door de tunnel. Hoofden van onder meer de brandweer, politie en storingsdiensten werden opgeroepen voor overleg over het verkeer in en rondom Rotterdam. Ze bespraken verschillende ‘rampscenario’s’ en deelden die met andere diensten.