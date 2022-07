Deel van tribune beschadigd door brand in Philips Stadion in Eindhoven

Vierdaag­selo­per vermist bij zwemmen in Bisonbaai

Een zwemmer wordt sinds gisteren vermist in de Bisonbaai in het Gelderse Ooij. De 64-jarige man uit de gemeente Sluis was 's middags het water in gegaan maar is niet meer teruggekomen. Zijn kleren stonden nog in een tas op de oever.

10:17