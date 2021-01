‘Deel van inwoners krijgt pijn: windmolens en zonneparken moeten érgens komen’

Video en update Nederland ontwaakt na vlokdown: code geel voor gladheid oostelijke helft, meerdere ongelukken

17 januari In de oostelijke helft van het land is het nog glad door sneeuwresten, bevriezing van natte weggedeelten en ijzel. Op verschillende plekken hebben zich ongelukken voorgedaan als gevolg van de gladheid. Zondagmiddag is het met de kou en gladheid gedaan en smelt het sneeuwdek geleidelijk weg, melden de weerbureaus.