Deel van de kinderen in boerderij had niet eens BSN-nummer

Een vrijstelling kun je aanvragen als je bezwaar hebt tegen de levensbeschouwelijke richting van de scholen in jouw buurt. Dat gebeurt bijvoorbeeld door streng gelovige gezinnen geregeld. Een vrijstelling aanvragen kan ook als een gezin lange tijd naar het buitenland gaat of een trekkend bestaan heeft, zoals een kermisexploitant of circusmedewerker. Als ouders géén vrijstelling hebben gekregen, dan is het een overtreding van de Leerplichtwet en dus strafbaar.



Een medewerker van christelijke basisschool De Arendsvleugel geeft aan dat er in het dorp niets bekend is over het gezin. ,,We weten niets van een gezin dat zich aan de leerplicht heeft onttrokken of plots verdwenen is. Wij zijn ook aan het speculeren natuurlijk. Als de jongste 16 is, en ze zijn al jaren geleden verdwenen, dan moeten ze destijds kinderen in de basisschoolleeftijd hebben gehad.” In eerste instantie werd gezegd dat de jongste zestien zou zijn, later bleek dat achttien jaar.