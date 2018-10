'Deel informatie over aso-passagiers'

In de KLM-vlucht van Abu Dhabi naar Amsterdam ging de Amerikaan gisternacht compleet door het lint. Hij sloeg wild om zich heen, enkele passagiers raakten lichtgewond.



De herrieschopper kon uiteindelijk overmeesterd worden door bemanningsleden en passagiers. Hij is opgenomen in een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg. Waarschijnlijk komt de man op de zwarte lijst van de KLM en mag hij niet meer vliegen met deze maatschappij. Maar zowel de KLM als piloten- en personeelsbonden pleiten ervoor dat deze vliegverboden breder gelden.

,,Het zou toch heel apart zijn als deze meneer bij wijze van spreken morgen weer instapt bij een andere luchtvaartmaatschappij'', zegt Chris van Elswijk van de Vereniging voor Nederlands Cabinepersoneel (VNC). ,,Binnen Europa zou meer samengewerkt moeten worden, nu mogen die lijsten niet uitgewisseld worden.''

Het aantal aso-passagiers in het luchtruim neemt toe. In 2017 waren er in Nederland 1038 incidenten rond ongehoorzame, agressieve en/of dronken passagiers, in 2016 telde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) nog 988 gevallen. De jaren daarvoor bleven de aantallen steeds onder de 800.

,,De KLM traint het personeel goed om met lastige passagiers om te gaan'', zegt Van Elswijk, zelf werkzaam bij KLM. ,,Maar niet elk geval is hetzelfde. Het is heel lastig als iemand, zoals het bij dit voorval lijkt, plotseling over de grens gaat. Bij alcoholgebruik zou je dat bijvoorbeeld eerder kunnen zien aankomen.'' Daarom zouden er striktere afspraken gemaakt moeten worden over alcohol op luchthavens, vindt Van Elswijk.

KLM, verkeersvliegers en andere vakbonden hebben eerder al gepleit voor een Europese zwarte lijst: ,,Steeds meer mensen vliegen, dus zijn er steeds meer problemen'', zegt Van Elswijk. ,,Als je in de kroeg vervelend bent, word je eruit gezet. In de lucht is dat lastiger.''