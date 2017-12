Decentralisatie zorg blijkt lastig voor gemeenten

Moeder vermiste Abdullah: Helpt u alstublieft mee zoeken

3 december Voor de 15-jarige Abdullah Mazmahor uit Schiedam die sinds vrijdagavond elf uur wordt vermist, is een Amber Alert afgegeven. Dit alarm wordt alleen verzonden bij urgente kindervermissingen. Abdullah is doof en autistisch. Hij vertrok zonder jas in de vrieskou. Zijn ouders houden hoop. De moeder van Abdullah doet een emotionele oproep. Gulbahar Mazmahor: ,,In Schiedam, Vlaardingen, Zoetermeer, Amsterdam, waar doen ook: we willen iedereen vragen uit te kijken naar onze jongen.’’