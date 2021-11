De ‘zwijgende meerderheid’ spreekt: ‘We hebben deze rellen ook over onszelf afgeroepen’

De rellen in meerdere gemeenten zijn de zwijgende meerderheid een doorn in het oog, zo blijkt na een oproep van deze krant. Zo’n zeshonderd mensen stuurden in een dag tijd een mail waarin ze hun afschuw uitspreken over de gebeurtenissen. Het kabinet moet volgens de lezers veel harder optreden. Opvallend vaak wordt de Nederlandse poldercultuur van ‘pappen en nathouden’ genoemd als belangrijke voedingsbodem voor de gewelddadige protesten.