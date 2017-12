De winter komt terug: kans op sneeuw

Vanaf donderdagmiddag is het over en uit met het zachte weer. Het gaat dan flink regenen en vanuit het noorden trekt een andere luchtsoort het land binnen. Door die stevige regenval is de kans op een drukke avondspits groot.



Vanaf vrijdag zullen de temperaturen gaan dalen. Diana Woei van Weerplaza: ,,Er is dan kans op hagel en natte sneeuw. En in de Limburgse heuvels zou het wit kunnen worden." Valt de verwachte neerslag pas in de nacht, dan kan het ook elders in het land gaan sneeuwen.