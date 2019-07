De wereldreis van Dominique eindigde in een rolstoel

In 2018 hakt Dubois een belangrijke knoop door. Het is de hoogste tijd zijn dromen te gaan realiseren en in 2019 een wereldreis te maken. ,,Vorig jaar heb ik besloten om al mijn bezit te verkopen en van het geld de wereld over te trekken. Zo gezegd, zo gedaan. Van het kleinste meubelstuk tot aan mijn huis in Vlissingen, ik heb het allemaal verkocht‘’, zegt Dubois. ,,Het was de bedoeling van februari 2019 tot en met maart 2020 te gaan reizen. Je voelt het al aankomen, deze planning heb ik helaas niet kunnen waarmaken.”