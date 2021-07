De weg van trucker Edwin M. naar z’n derde, fatale, aanrijding met motoragent Arno

VIDEO Invasie van naaktslak­ken teistert volkstuin­tjes: ‘In 40 jaar nog niet meegemaakt’

30 juli Volkstuintjeshouders klagen er steen er been over: naaktslakken. Volgens velen lijken het er meer dan ooit. De kleine glibberige diertjes zijn niet meer kieskeurig en eten heel wat moestuintjes leeg. Hoe groot is het probleem precies en wat is er tegen te doen?