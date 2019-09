De week begint grijs, maar in het weekend kan de korte broek weer aan

Wendy hielp school overeind na spoordrama Oss: ‘Blij dat ik iets heb kunnen betekenen’

11:00 Jeugdverpleegkundige Wendy Peeters is al vroeg op kantoor als haar telefoon gaat. ‘Maak je dag maar vrij, er is een ongeluk gebeurd in Oss en daar gaat ondersteuning bij nodig zijn.’ Het is het begin van een periode waarin ze basisschool de Korenaer in Oss helpt om de eerste storm van verdriet te doorstaan na het spoordrama.