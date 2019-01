De wc uit om je broek dicht te knopen: toilet is na renovatie wel heel krap

Een toiletbezoek bij Nijmegenaar Johan Heijmink is sinds een renovatie door de woningcorporatie een hele onderneming voor zwangere vrouwen of mensen met overgewicht. ‘Het toilet is wel héél klein geworden’, klaagt Heijmink.

Het was een van de eerste dingen die hem opvielen toen hij terugkwam in zijn gerenoveerde woning. ,,Ik pas er net op, maar af en toe heb ik bezoek dat zwaarder is, of slecht ter been. Zij moeten dan de wc uitstappen om hun broek dicht te kunnen doen. Ik denk dat het voor een zwangere vrouw ook lastig is. Dat verwacht je niet van een renovatie.”

In de Kolpingbuurt in Nijmegen is woningcorporatie Talis vorig jaar januari begonnen met de sloop, renovatie en nieuwbouw van 242 woningen. Het toilet van Heijmink heeft na de renovatie een oppervlakte van 0,6474 vierkante meter. Volgens het Bouwbesluit 2012 moeten toiletten in bestaande woningen een oppervlakte hebben van minimaal 0,64 vierkante meter. ,,Het kan dus net, maar praktisch is het niet”, zegt Heijmink. Voor nieuwe woningen gelden andere regels. Daar moet een toilet minimaal 1,08 vierkante meter groot zijn.

Ellende

De krappe wc’s zijn niet het enige waarover Heijmink ontevreden is. ,,De ellende begon eigenlijk al in de wisselwoning. De schutting was daar omgevallen en in de opbergkast zaten geen schappen. Maar goed, dat was maar voor vier weken. Toen ik terug mocht naar mijn eigen woning, zag het er daar helaas niet beter uit. De vloer was niet schoon, het stucwerk was niet recht en de tegels in de tuin lagen los.”