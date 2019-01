De Vries kocht jas met weggewerkte microfoon voor Astrid Holleeder

Live twitterMisdaadverslaggever Peter R. de Vries treedt vandaag opnieuw aan als getuige in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Centraal staat de opname van een gesprek dat hij in 2011 vanaf het kantoor van advocaat Stijn Franken voerde met Holleeder, die destijds in de cel zat. Naast het verhoor van De Vries, komt Holleeder zelf ook weer aan het woord vandaag.

Het gesprek volgde op een vertrouwelijke brief van Holleeder aan de misdaadverslaggever, waarin hij zijn positie in de onderwereld en zijn relatie met andere criminele kopstukken uit de doeken doet. De Vries overhandigde de brief vorig jaar al aan justitie, tot groot ongenoegen van Holleeder.



Naar eigen zeggen besloot De Vries onlangs de opname van het gesprek nog eens te beluisteren en besloot hij daarna de band aan justitie te geven. Bij een eerder verhoor in 2015 stond De Vries ook al op het punt de tape te overhandigen. Uiteindelijk besloot hij dit niet te doen. Nu, enkele jaren later, komt de inhoud alsnog op tafel. ,, Ik zou er niet goed mee kunnen leven als dit proces was geëindigd terwijl ik die tape nog in de kluis had liggen.”

Volgens hem bevestigt Holleeder in de opname dat hij heeft samengewerkt met de criminelen Stanley Hillis en Dino Soerel. In de strafzaak heeft Holleeder die samenwerking steeds stellig ontkend. Maar volgens justitie gaf dit driemanschap juist opdrachten mensen te vermoorden. Holleeder staat terecht op verdenking van betrokkenheid bij een reeks liquidaties.

De Vries hielp ook de zus van Holleeder, Astrid, om geheime opnames te maken van gesprekken met haar broer. Hij kocht een jas waar de microfoon in de voering was genaaid. Astrid voelde zich echter niet comfortabel in de jas en besloot eigen apparatuur te gebruiken. De Vries: ,,Ik dacht achteraf nog weleens: de kwaliteit van de opnames was met mijn apparatuur misschien wel wat beter geweest.”

Soerel wil praten

Soerel, in 2017 in het liquidatieproces tot levenslang veroordeeld, liet gisteren via zijn advocaat weten uit de school te willen klappen over Holleeder. De crimineel zegt ‘zeer wel bereid’ te zijn duidelijkheid te scheppen over de door Holleeder geuite beschuldigingen.



In de brief, en het gesprek met De Vries, beschuldigt Holleeder Soerel en diens raadslieden ervan hem onder druk te hebben gezet. Hij zou een vals verklaring hebben moeten afleggen in Soerels voordeel. De advocaat van Holleeder, Stijn Franken, vreesde volgens De Vries voor het leven van Holleeder wanneer zij geen gehoor gaven aan de eis. De advocaten van Soerel, onder wie Bénédicte Ficq, bestempelden de uitspraken eerder als ‘belastend en leugenachtig’.

Kijk hier naar de uitleg van Koen Voskuil: