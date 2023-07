De vakantiekracht (16) die door het dak zakte in Oldenzaal: ‘Hoe dit kon? Ik tast in het duister’

Het is half tien in de ochtend als op hoge snelheid en met loeiende sirenes een ambulance over de Hazewinkelweg het industrieterrein van Oldenzaal op rijdt. De hulpverleners moeten in een van de hallen van Shelter Storage zijn, een onderneming die ruimtes verhuurt voor goederenopslag. De melding vraagt spoed: er is een jongen door het dak gevallen.