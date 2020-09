De uitspraken van Akwasi? Hypocriete bullshit

Slagtand van een mammoet kopen? Dat kan in deze loods op Urk: ‘Klanten betalen soms 10.000 euro’

3 september Een slagtand van een wolharige mammoet van 40.000 jaar oud. Schedels van wisenten. Of een uit 180 verschillende botten bestaand skelet van een mammoet. Ze zouden niet misstaan in een museum over de ijstijd, maar liggen ‘gewoon’ in een loods op Urk. En ze worden er voor grof geld verkocht.