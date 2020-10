De tweelingzus van Wouter werd door haar man gewurgd: ‘Freek is geen monster, mijn zus geen heilige’

De tweelingzus van Wouter Kamphuis wordt op 11 september 2019 in haar huis in Ermelo gewurgd door zijn zwager Freek den T. In een ogenschijnlijk doodnormaal gezin leidt het vreemdgaan van Anna Marie tot een daad die alles verwoest. Sindsdien worstelt Wouter Kamphuis met zijn emoties. ,,Het moet in evenwicht komen. Freek is geen monster, mijn zus geen heilige.”

,,Klopt het dat jij mijn zusje slaat?” Wouter vraagt het aan de deur van het Amsterdamse huis van het toenmalige vriendje van zijn tweelingzus Anna Marie. Ze is een jaar of 20. In die confrontatie, die een seconde duurt, zie je de waarheid in iemands ogen. Liegen kan niet. Hij moet met zijn poten van haar afblijven, anders zal hij hem eigenhandig verbouwen, hier, op het plaveisel. Doordringende blauwe ogen. Het gebeurt daarna nooit meer.

Wouter Kamphuis (58), oud-commando en nu fysiotherapeut, zakt naar achteren in de stoel van het café, waar het gesprek plaatsvindt. Zijn vrouw Anita is erbij. Zijn tweelingzus Anna Marie, haar schoonzus, wordt op 11 september 2019 op brute wijze vermoord door haar man Freek den T. (62) in hun woning in Ermelo. Meerdere keren breekt Wouter tijdens het gesprek. ,,Als ik had geweten, hoe erg het was, had ik ook bij Freek zo voor de deur gestaan.”

Quote Als ik had geweten, hoe erg het was, had ik ook bij Freek zo voor de deur gestaan Wouter Kamphuis



Hij heeft zo veel emoties en gedachten over de zaak, ook over zijn zus. Hij zou haar willen vragen: is dit nou wat je wilde? Zij was geen heilige, Freek geen monster. Het moet in evenwicht komen. Dit afschuwelijke verhaal is de werkelijkheid van Wouter en zijn echtgenote Anita en hun familie.