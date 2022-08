De tranen van Tim bewijzen dat we de nuance behoorlijk kwijt zijn op het digitale dorpsplein

Tim den Besten kon rekenen op hoongelach nadat hij huilend op de radio zijn excuses maakte voor een grap die explodeerde op social media. Ik voelde medelijden. Want in het oog van een digitale storm zitten is doodeng, weet ik uit ervaring. In mijn tijd als hoofdredacteur bij het vrouwentijdschrift Viva kreeg ik om de haverklap te maken met digitale scheldkanonnades. En woorden doen ertoe, ook als ze van anonieme toetsenbordstrijders komen.



Zo kan ik me nog goed herinneren dat tijdens een Viva-event, een groepje boze feministen verhaal kwam halen over een artikel dat in het tijdschrift had gestaan. Bij het artikel, over de commercialisering van de term ‘feminisme’ hadden we de kop: ‘Feminisme is hot and happening, maar slaan we niet een beetje door?’ bedacht. Dat was tegen het zere been.