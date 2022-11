De thermostaat op 17,5 en allemaal een trui: ‘Pyjama’s, die zouden wel weer hip kunnen worden’

In het huis van Marga Haas is de kachel nét aangezet. Dit jaar staat de thermostaat op 17,5 graden. Het moet wel héél onaangenaam worden wil de thermostaat een graadje hoger gezet worden. ,,Naar 18,5 dan. Als we bezoek hebben, zélfs naar 19” , zegt de Middelburgse lachend. Met 17,5 graden kun je rustig zeggen dat alle gezinsleden buiten hun comfortzone zitten, verklaart Haas. ,,Ik kan zelf eigenlijk niet goed tegen de kou en moet erop letten dat ik extra bescherming heb. Een omslagdoek, een dekentje. Iedereen hier in huis loopt met een extra vest of trui. Dan is het goed te doen. Warm ondergoed, dat zou ik nog wel kunnen proberen. En pyjama’s: ik denk dat die wel weer hip worden, nu.”