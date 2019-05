De strijd om het Namenmonument: kom in Amsterdam niet aan de bomen

Deels vrijspraak in zaak mishande­ling Arnhems homopaar

17:53 Een 16-jarige Arnhemmer is dinsdag in hoger beroep vrijgesproken van de mishandeling van Ronnie Sewratan-Vernes. Hij en zijn vriend Jasper werden op de Nelson Mandelabrug in Arnhem op 2 april 2017 mishandeld door vier jongens. Daarbij zou onder meer een betonschaar zijn gebruikt.