De sluiting van de basisscholen had simpelweg een no-go moeten zijn

Mama, hoe zeg je dat als de C en H achter elkaar staan? Omdat mijn 6-jarige dochtertje nu verplicht thuis zit, voel ik de behoefte om me te verdiepen in het recht op onderwijs. Mijn digitale enkelband leest nieuwsgierig over mijn schouder mee. Als haar school niet zo plotsklaps dicht had gemoeten, had ze deze week de otjes-ou en de atjes-au geoefend. Maar misschien is het wel beter dat ze iets leert over haar recht op onderwijs, dat nu wordt geschonden.



Voor haar, u, maar vooral voor het kabinet: ieder kind heeft recht op onderwijs. Goed onderwijs is immers cruciaal voor de toekomst van kinderen. Daarom is het recht op onderwijs vastgelegd in artikel 28 van het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Dat verdrag is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en werd in 1989 aangenomen door de Verenigde Naties. Artikel 29 van dit door Nederland ondertekende verdrag legt uit hoe dat onderwijs eruit moet zien: ‘onderwijs aan het kind dient te zijn gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind.’



Een Zoom-lesje aan een 6-jarige voldoet in geen enkel opzicht aan deze kwalificaties. Thuisonderwijs via een schermpje, zonder andere kinderen in de buurt, sluit niet aan bij de lichamelijke en geestelijke vermogens van jonge kinderen. Die leren spelenderwijs, en van contact met anderen. Naast taal en rekenen is samenspel een van de belangrijkste dingen die onze 6-jarige op school leert.