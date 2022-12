De schade die complotdenker Micha Kat aanricht: ‘Het raakt je tot in het diepst van je vezels’

Regenboog­ze­bra­pad in Nijverdal kort voor opening met witte verf besmeurd: ‘Triest, maar we laten ons niet klein krijgen’

Het nieuwe regenboogzebrapad in Nijverdal is afgelopen nacht op meerdere plaatsen met witte verf besmeurd. Het lijkt een gerichte (protest)actie op de dag, dat deze fleurige oversteek in de Constantijnstraat officieel wordt geopend. „Dit is heel vervelend en triest.”

9 december