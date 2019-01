De schaatsen kunnen binnenkort weer uit het vet

Bij grote vorstperiodes strijden de vier bekende ijsverenigingen in Haaksbergen, Noordlaren, Veenoord en Arnhem om de vraag wie de eerste marathon op natuurijs mag organiseren. De baan in Nieuw-Buinen is daar dit jaar bij gekomen. ,,De KNSB heeft nog geen contact gehad met de ijsbanen, maar we gaan er van vanuit dat ze volop bezig zijn. Ze wachten waarschijnlijk tot de vorst echt toe gaat slaan’’, aldus een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond.



Bij IJSCH, de ijs- en skeelerclub in Haaksbergen ligt de baan al helemaal klaar. ,,Maar er moet eerst 3 centimeter ijs op komen, willen we verder kunnen’’, vertelt ijsmeester Tonnie Lenderink. ,,De temperatuur gaat wel dalen, maar aangezien het weer niet altijd te voorspellen is, houden we een slag om de arm. Dat we deze week kunnen schaatsen is een mogelijkheid, maar we zeggen niet dat het gaat gebeuren.’’



Bij ijsbaan Nieuw-Amsterdam/ Veenoord wordt het weer ook goed in de gaten gehouden. ,,We moeten wachten tot het ook overdag onder de nul graden blijft en als we denken dat het weer goed is gaan we met de giertank aan de slag met het opbrengen van water’’, vertelt Jan Baarslag. ,,Alles staat klaar, dus als het zover is, is het een kwestie van een belletje en worden onze manschappen opgetrommeld.’’