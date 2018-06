'Oorlog' in air­soft-land: Opnieuw locatie van concurrent in de fik gestoken

18:43 Een dertiger uit Heerlen is gisteren op heterdaad betrapt tijdens brandstichting in een leegstaand kasteel in België. Volgens het Openbaar Ministerie in Luik gaat het om een wraakactie in het wereldje van airsoft, een uiterst populair en dus lucratief militair simulatiespel. Het blijkt al de tweede brandstichting binnen een jaar te zijn in een airsoftlocatie.