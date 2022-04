De oorlog overleefd door te dansen voor de duivel: SS-baas had zwak voor Catharina

met video Dit was konings­nacht: sommige steden te vol, in Apeldoorn ME ingezet

De eerste Koningsnacht sinds twee jaar tijd lijkt zonder grote incidenten te zijn verlopen. In veel steden werd als vanouds gefeest en was het druk. In Utrecht en Apeldoorn was het te vol en riep de gemeente ‘s avonds op niet meer naar de binnenstad te komen.

27 april