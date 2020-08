De onverschilligheid die Rutte toont, getuigt van weinig ambitie in het tackelen van een groot probleem

LIVE | Zorgen bij De Jonge: extra stappen nodig om virus in te dammen

19:27 Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge houden morgenavond om 19.00 uur een persconferentie over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus, bevestigt een woordvoerder. Het is de tweede persconferentie over corona in twee weken. De laatste daarvoor was op 24 juni. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog.