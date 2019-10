De onrust in Syrië en de week van de voedselbanken in De Ochtend Show to go

Verslaggever Bob van Huet komt praten over de onrust in Syrië. Het Syrische leger is, in overeenstemming met de Koerdische YPG, het noordoosten van Syrië binnengetrokken. Daarmee is de oorlog in Syrië, een week na de Turkse inval, een onvoorspelbaar hoofdstuk ingegaan. Honderden mensen zijn al om het leven gekomen. Artsen Zonder Grenzen gaat ondanks de dreiging van militaire acties door met hulpverlening. In de show hebben we ook verbinding met Karline Kleijer. Zij is coördinator noodhulp voor Artsen Zonder Grenzen.



Ook wordt er in de show stilgestaan bij de eerste rechtszaak rondom de komst van het Formule 1-circus volgend jaar in Zandvoort. Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen spande die aan vanwege het geklus in de circuitduinen. Harry Hobo van Stichting Natuurbelang blikt vooruit op deze zaak.



Dinsdag 15 oktober is een grote dag voor de 23-jarige student Tim Houter: hij maakt met zijn bedrijf Hardt kans op een Europese Innovatie-award. Hardt is als enige in Europa bezig met het ontwikkelen van de Hyperloop, een transportsysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van een luchtdrukbuis.



Tot slot is Rob Boswinkel te gast in De Ochtend Show to go. Hij komt vertellen over de week van de voedselbanken. Onze verslaggever neemt een kijkje bij een van de voedselbanken in Rotterdam.