De ongure geest van de rechts-radicalen gaat niet zomaar terug in de fles

Vandaag is het Sint-Maar­ten: hoe is deze traditie ontstaan?

Het is een oude traditie: op 11 november, de naamdag van de heilige Sint-Maarten, gaan kinderen met (zelfgeknutselde)lampionnen langs de deur om liedjes te zingen. Als beloning krijgen ze snoep van de mensen voor wie ze gezongen hebben. Maar wie was Sint-Maarten eigenlijk en hoe is deze traditie ontstaan?

11 november