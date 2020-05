De oehoekuikens van Jos zouden ook vorig jaar viral zijn gegaan

Jos Baart, een Nederlander die net over de grens in België woont, heeft een oehoenest in de bloembak voor het raam van zijn appartement. Eerst dacht hij dat er duiven in zaten, ‘en dat zijn mijn vrienden niet’. Maar toen hij beter keek, bleek het een oehoe, de grootste uilensoort van Europa. En inmiddels zitten er ook drie oehoe-kuikens bij. Als Jos tv-kijkt, kijken de oehoe’s met hem mee.



Radioprogramma Vroege Vogels bracht het nieuws, en het filmpje ging viral. Ook ik stuurde het driftig door naar al mijn vrienden, en bekeek het meerdere keren. Een oehoe! Hartstikke zeldzaam! Gewoon in een plantenbak! Hoe is het mogelijk?



Heel Nederland laaft zich aan de oehoes van Jos, en de amateur-socioloog in mij dacht: natuurlijk genieten wij hiervan. Dit uilennieuws is precies wat het land nodig heeft. De schoonheid van de natuur, een wonderbaarlijke ontdekking die niets met corona te maken heeft. Hier snakken we naar, naar troostrijk vermaak dat niks te maken heeft met ic-capaciteit of mondkapjes. Een filmpje van songfestivalkandidaten die gezamenlijk Love shine a light zingen is hartverwarmend, maar vier oehoes in een plantenbak hebben eigenlijk hetzelfde effect.