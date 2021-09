De noodzaak van overbodige boeken

Gisteren was het gratis bibliotheekkastje hier in de buurt bijna leeg. Er was duidelijk een vakantieloopje op geweest. Ik nam me voor om de voorraad een beetje aan te vullen. Want buurtbibliotheken voorzien vóór, tijdens en na corona in een behoefte.

Lees ook Hoe gaan de opgravers van latere eeuwen onze beschaving zien en benoemen?

Toen ik vanmorgen met twaalf Maigretjes aankwam, bleek ik niet de enige die zich de toestand van het kastje had aangetrokken. Er stonden weer mooie serieuze romans op de plankjes, een paar zo goed dat het jammer was dat ik ze al had gelezen. Het Zoutpad van Raynor Winn en Middle England van Jonathan Coe bijvoorbeeld. Als u nog iets zoekt: aanraders.

Met mijn Maigrets erbij was het kastje nu zelfs overvuld, dus had ik een goed excuus om toch weer met een boek huiswaarts te keren. Het was zo’n boek dat ik absoluut niet nodig heb, dat zelfs in dit volledig geïnternette leven helemaal overbodig is geworden, maar dat ik niet kan laten staan: het Spectrum Citatenboek. Ondertitel: duizenden citaten naar onderwerp gerangschikt, samengesteld door C. Buddingh. Het is 948 pagina’s dik en ik geef toe: dat is een boel ouderwetse kennis en oubolligheid op een rijtje. Dit is de twaalfde druk uit 1992, waarschijnlijk de laatste. Al snel daarna werden de encyclopedieën verslagen door het internet.

Quote Iets minder ambitieus was daarna het voornemen om elke avond tien bladzijden door te werken. Ook mislukt

Jammer, want kennis op het net is saaier dan die in naslagwerken. Ik hou van die boeken. Jaren geleden heb ik eens The guide to essential knowledge gekocht van The New York Times (1096 bladzijden). Ergens in mijn achterhoofd klonk: als ik met iets ernstigs in bed kom te liggen, ga ik dit lezen en dan ben ik wijs als ik eruit kom. Ik bleef gezond. Iets minder ambitieus was daarna het voornemen om elke avond tien bladzijden door te werken. Ook mislukt.

Ik bewonder mensen die alle delen van Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Loe de Jong hebben gelezen of in elk geval in hun kast hebben staan, of de Grote Winkler Prins. Überhaupt mensen die ‘De complete werken’ koesteren of ‘Alles van’ grote schrijvers en verfijnde denkers. Daar zijn er steeds minder van. Iedereen doet ‘alles van’ weg. Mijn broer heeft een tweedehands boekwinkeltje. Hij weigert mensen die met de complete Loe de Jong aankomen. Nog niet gratis wil-ie het hebben. ,,Onverkoopbaar.’’ Maar blijf ze gerust in de gratis bibliotheekkastjes leggen.

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: