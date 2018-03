De Neus, de musical. Eerst even naar de Heineken Experience, dan naar Willem

Willem Holleeder trekt meer toeschouwers naar Amsterdam dan het gesubsidieërde toneel in een heel jaar. Eerst even naar de Heineken Experience van Freddy zaliger en dan met tram 17 naar de Bunker in Osdorp.

Topperrrr

In de rij achter dranghekken voor een bewezen grachtengangster, die als je zijn gezusters en bloedeigen moedertje mocht geloven, eigenlijk voor de rest van zijn leven achter slot en grendel hoort te kniezen.

Topcrimineel, lees ik steeds. Raar woord voor een schurk. Als je tot de top behoort, veronderstel ik dat je een hele beste prestatie levert, desnoods met z'n vieren in roze pakjes in de Johan Cruijff Arena blèrt. Maar nee, ook Holleeder is kennelijk top.

Gezellig

Volledig scherm © ANP Gezien de hordes met lunchpakketjes voor de rechtbank afgelopen week - 'we doen een gezellig dagje moord en doodslag' - slaagt de man die ooit een vetbetaalde column in schandaalblad Nieuwe Revu kreeg en studenten in College Tour met stalen gezicht van alles wijs mocht maken er ongetwijfeld in ook zo'n stadion vol te vloeken.



115 millimeter

Als je tegenwoordig op internet naar De Neus snuffelt, krijg je eerst Holleeder en daarna pas Pinokkio, hoewel het verschil leugenachtig klein is. Op de radio hoorde ik een kwis waarin je de lengte van de Holleeder-kokkerd moest proberen te raden. Het duurde mij te lang, maar de winnaar zat met zijn antwoord in de buurt van de 115 millimeter.

Ooit was De Neus in Nederland welhaast een eretitel voor Harry Jongen, de wereldwijd beroemd geworden militair die met zijn reukorgaan lijken wist op te sporen. De voor de hand liggende overeenkomst met Holleeder is dat die met zijn tups kon aanwijzen wie het volgende lijk moest worden...