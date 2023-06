De nacht die Briza en Thanassis boekten omdat ze samen verder wilden, werd haar laatste

podcast de zaak xAls de schoonmaakster van het Van der Valk-hotel in Wassenaar op 3 januari 2002 een kamer binnengaat, krijgt ze de schrik van haar leven. De muren en gordijnen zitten onder het bloed, en rechts onder het bed ziet ze een voet uitsteken. Het is de voet van de 40-jarige sekswerkster Briza: ze is dood.

Briza is op jonge leeftijd naar Nederland gekomen. Ze werd geboren in Colombia maar belandt uiteindelijk via Italië in Nederland. Ze is geboren als man en om haar transitie te bekostigen werkt ze in de seksindustrie. Tijdens dat werk komt ze Thanassis tegen en de twee krijgen een relatie. Een hele turbulente relatie: in enkele jaren tijd liggen er veertig meldingen van geweld bij de politie.

Op 1 januari 2002 besluiten ze dat ze samen willen blijven en boeken ze een nachtje weg. Het blijkt de laatste nacht in het leven van Briza. Moordverdachte Thanassis vertelt dat ze meerdere keren ruzie hadden, en dat zij hem met een vork wilde steken. Daarop nam hij haar in een nekklem, waarna hij de kamer verlaten zou hebben.

In de rechtbank las de zus van Briza een slachtofferverklaring voor. Rechtbankverslagger Michiel van Gruijthuijsen van AD Haagsche Courant was daarbij: ,,Ze vertelde hoe ze een broer had die twee levens leidde, eerst als man, later als Briza. Maar ook tijdens de slachtofferverklaringen van de familie van keek Thanassis niet om, totaal niet.‘’

