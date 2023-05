De mensen die toeterend over straat gingen vanwege de winst van Erdogan vormen een groot probleem

Limburgse politie vindt lichamen van twee vermiste vissers in de Maas

De Limburgse politie heeft zaterdagmiddag twee lichamen gevonden in de Maas bij Heijen, in het noorden van de provincie. Het zijn de stoffelijke overschotten van twee vermiste opvarenden van een bootje. Zij raakten afgelopen nacht te water bij wat waarschijnlijk een noodlottig ongeval was.