De Librije opnieuw op 1 in Lekker500, maar jong talent rukt op

De 'eeuwige derde', restaurant De Leest in Vaassen valt een plaatsje terug voor 'het onberispelijke vakwerk' van chef-kok Onno Kokmeijer van Ciel Bleu in Amsterdam.



Ook Mario Ridder van Joelia in Rotterdam wordt afgetroefd door de vernieuwende koks François Geurds van FG Restaurant in Rotterdam, Sidney Schutte van Librije's Zusje in Amsterdam en Jan Sobecki van Tribeca in het Brabantse Heeze. Zij belanden respectievelijk op 5, 6 en 7.



Hans van Wolde van het Maastrichtse Beluga tuimelt bijna de top-10 uit, aldus Lekker. ,,Dat komt door het geweld van deze aanstormende talenten en dat van de intrigerende Surinaams-Franse keuken van Soenil Bahadoer (De Lindehof in Nuenen), die de 9de plaats in bezit neemt.''